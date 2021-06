Die US-Schauspielerin Lily Collins kommt zu der 72. BAFTA Preisverleihung in der Royal Albert Hall. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Viele Kinder wachsen mit der Spielzeugfigur Polly Pocket auf. Nun gibt es einen neuen Film über sie mit Starbesetzung.

Schauspielerin Lily Collins («Emily in Paris») schlüpft in einem neuen Film von Lena Dunham in die Rolle der Kinderspielzeug-Figur Polly Pocket.

«Ich kann es kaum erwarten, in diese Pastell-Welt zu einzutauchen», schrieb die 32-jährige Britin auf Instagram. Als Kind sei sie «besessen» von dem Spielzeug gewesen. Mit dem Projekt, bei dem sie nach eigenen Worten auch als Produzentin mitwirkt, erfülle sie sich einen Traum.

Einem Bericht des Branchenmagazins «Variety» zufolge soll Schauspielerin Lena Dunham («Girls») das Drehbuch schreiben und Regie führen. In dem Film soll es demnach um ein junges Mädchen und eine Hosentaschen-große Frau gehen, die Freundinnen werden. Ein Erscheinungstermin wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Die klassischen Polly-Pocket-Spielsets besteht aus der gleichnamigen Minifigur und einer aufklappbaren Schatulle.