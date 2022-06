Gerade erst hat Netflix eine zweite Staffel der Erfolgsserie "Squid Game" angekündigt. Nun will der Streaming-Dienst das Format als Reality-Show umsetzen. Teilnehmenden winken hohe Preisgelder.

Die Erfolgsserie "Squid Game" aus Südkorea wird beim Streamingdienst Netflix als Reality-Show umgesetzt. Wie in der Thrillerserie sollen dabei 456 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten, wie Netflix am Dienstag in einem ersten Trailer für "Squid Game: The Challenge" ankündigte. Demnach geht es um ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar. Laut Netflix hat es noch nie eine Show mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder mit einem höheren Preisgeld gegeben.

Interessierte aus der ganzen Welt, die Englisch sprechen, können sich demnach ab sofort online für eine Teilnahme bewerben. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich Anfang 2023 stattfinden. Ganz so riskant wie die Spiele in der Serie soll die Game-Show aber nicht ablaufen. "Es steht viel auf dem Spiel, aber das schlimmste Schicksal in diesem Spiel ist es, mit leeren Händen nach Hause zu gehen", heißt es auf der Casting-Seite. Über 4 Millionen Dollar werden auf der Casting-Seite als Gewinn ausgelobt.

Netflix kündigt zweite Staffel Squid Game an

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Der YouTuber Mr. Beast stellte für zwei Millionen Dollar das Set des Netflix-Hits "Squid Game" schon 2021 nach. Auch er ließ 456 Personen in Kinderspielen in einer Art "Reality Show"gegeneinander antreten.

Die Serie war einer der Überraschungserfolge auf Netflix im vergangenen Jahr: "Squid Game". Fans hatten deshalb schon länger über eine zweite Staffel spekuliert. Doch nun ist es offiziell: Es wird sie geben. Netflix gab in meiner Pressemitteilung bekannt: "Bald kehrt Gi-hun zurück. Der Frontmann kommt zurück. Staffel 2 ist in Arbeit." Weiter hieß es: "Der 'Mann im Anzug' könnte wieder für eine Partie Ddakji auftauchen. Außerdem werden wir Young-hees Freund Cheol-su kennenlernen." Mehr wurde über die mögliche Handlung der zweiten Staffel noch nicht verraten, auch wann die neuen Folgen erscheinen sollen, steht noch nicht fest. Aber es dürfte vermutlich schneller gehen als die Produktion von Staffel 1. Die hat nämlich 12 Jahre gedauert. In der ersten Staffel wurden mysteriöse Einladungen zu einem Spiel an Personen in Notlagen verschickt, die dringend Geld benötigen. 456 Teilnehmer wurden schließlich an einen geheimen Ort gebracht, an dem sie Spiele für ein Preisgeld in Höhe von 45,6 Milliarden Won (33,8 Millionen Euro) spielen sollten. Bei den Spielen handelt es sich um traditionelle koreanische Kinderspiele, doch es gibt einen tödlichen Haken: Wer verliert, der stirbt. Mehr

In der Serie "Squid Game" treten Hunderte hoch verschuldeter Menschen in Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Verlierer werden in dem makabren Wettbewerb umgehend getötet. Die Serie führte hierzulande auch zu Kritik: So spielten Kinder etwa in einer Kita und einem Hort die Serie nach. Netflix kündigte bereits eine zweite Staffel an.