Der mit Filmmusicals wie "Singin' in the Rain" und "Funny Face" bekannt gewordene US-Regisseur Stanley Donen ist tot. Wie sein Sohn Mark Donen laut "New York Times" mitteilte, starb der Filmemacher und Choreograph bereits am Donnerstag in New York im Alter von 94 Jahren. Donen war fünf Mal verheiratet und hatte drei Kinder. Nach Angaben seines Sohnes starb er an einem Herzinfarkt.

Donen, der viele Musical-Filme drehte, galt als einer der letzten Vertreter der goldenen Ära Hollywoods bis Ende der 1950er-Jahre. In den 40er- und 50er-Jahren arbeitete er mit Stars wie Fred Astaire, Gene Kelly, Cary Grant und Audrey Hepburn.

Stanley Donen nie für Oscar nominiert

Geboren wurde Donen 1924 in Columbia im US-Bundesstaat South Carolina. Als Tänzer kam er schon als Jugendlicher an den New Yorker Broadway, wo er 1941 erstmals mit Gene Kelly auf der Bühne stand. Zusammen inszenierten sie das Filmmusical "On the Town", mit Kelly und Frank Sinatra in den Hauptrollen. Es folgte der Musical-Hit "Singin’ in the Rain" mit Kelly und Debbie Reynolds.

Donen feierte weitere Erfolge mit dem Musical "Funny Face" mit Audrey Hepburn und Fred Astaire und der Komödie "Indiskret", in der Ingrid Bergman und Cary Grant die Hauptrollen spielten. Für die Thriller-Komödie "Charade" holte er erneut Hepburn und Grant vor die Kamera, für "Arabeske" Sophia Loren und Gregory Peck.

Donen wurde nie für einen Oscar nominiert, doch die Filmakademie überreichte ihm schließlich 1998 eine Trophäe für sein Lebenswerk. Auch beim Filmfestival in Venedig erhielt er 2004 diese Auszeichnung.