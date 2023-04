Die britische Schauspielerin Daisy Ridley verkörperte Rey in der letzten "Star-Wars"-Trilogie von 2019. Jetzt soll ihre Geschichte weitererzählt werden.

Die "Star Wars"-Saga geht weiter: Fans dürfen sich auf drei neue Filme der Weltraum-Reihe freuen. Erstmals wird auch eine Frau Regie führen. Bis der erste Film ins Kino kommt, dauert es allerdings noch eine Weile.

Diese Nachricht dürfte die Herzen der Fans höher schlagen lassen: Die "Star Wars"-Saga geht weiter. Drei neue Filme sind geplant. Jeder von ihnen werde verschiedene Epochen der "Star Wars"-Geschichte abdecken, sagte die Präsidentin des 2012 vom Disney-Konzern aufgekauften Studios Lucasfilm, Kathleen Kennedy, am Freitag. Zudem werde jeder der drei Filme einen anderen Regisseur haben – erstmals soll demnach auch eine Frau Regie führen.

In der ersten neuen Episode soll nach Studio-Angaben die Geschichte von Rey weitererzählt werden, der von der britischen Schauspielerin Daisy Ridley verkörperten Heldin der letzten "Star Wars"-Trilogie von 2019. Wie die Macher der Saga verrieten, soll es darin um Reys Versuche gehen, den legendären Jedi-Orden wiederzubeleben.

"Star Wars": Erstmals führt eine Frau Regie

Regie soll die in Pakistan geborene Oscar-Preisträgerin Sharmeen Obaid-Chinoy führen. Sie habe den größten Teil ihres Lebens damit verbracht, "echte Helden zu treffen, die Unterdrücker-Regimes überwinden und gegen unmögliche Hindernisse ankämpfen", sagte Obaid-Chinoy, die zwei Oscars für Dokumentarfilme über Gewalt gegen Frauen gewonnen hat. "Ich denke, das ist das Herz von Star Wars", erklärte die Regisseurin ihre Faszination für die Weltraum-Saga.

Einen weiteren Film soll demnach der Regisseur James Mangold drehen – sein Film wird sich mit den Ursprüngen des Jedi-Ordens befassen. Beim dritten Film führt Dave Filoni Regie, der bereits mehrere an "Star Wars" angelehnte Fernsehserien produziert hat, darunter die äußerst erfolgreiche dritte Staffel von "The Mandalorian".

Bis zum ersten der drei Filme müssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden: Er soll erst 2025 in die Kinos kommen.

