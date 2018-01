Bei den alljährlichen Oscar-Verleihungen ist es immer noch eine Seltenheit, wenn ein farbiger Schauspieler ausgezeichnet wird. Gerade einmal 17 Darsteller mit dunkler Hautfarbe wurden in fast 90 Jahren Oscar-Geschichte ausgezeichnet. Im letzten Jahr rief Bloggerin April Reign zum Boykott der Verleihung auf und erfand den Hashtag #OscarsSoWhite. Bei den Golden Globes zeichnete sich in den vergangen Jahrzehnten ein ähnliches Bild ab.



Erst die spärliche Berücksichtigung schwarzer Schauspieler bei dem "kleinen Bruder" der Oscars machte es möglich, dass "This Is Us"-Darsteller Sterling K. Brown am vergangenen Sonntag für einen historischen Moment sorgte. Als erster Schwarzer erhielt er einen Golden Globe in der Kategorie "Best Actor in a TV Drama" und setzte sich gegen seine Kollegen Liev Schrieber ("Ray Donovan"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Freddie Highmore ("The Good Doctor") und Jason Bateman ("Ozark") durch.

Sterling K. Browns Dankesrede bei den Golden Globes

In seiner anschließenden Rede dankte Brown seiner Familie und dem "This Is Us"-Cast, ehe er sich mit großen Worten an den Produzenten der Drama-Serie richtete: "Du hast eine Rolle für einen schwarzen Mann geschrieben, die nur von einem schwarzen Mann gespielt werden konnte. Und was ich so sehr daran zu schätzen weiß, ist, dass ich als der gesehen und anerkannt werde, der ich bin. Das macht es viel schwieriger, mich abzulehnen, oder jemanden abzulehnen, der so aussieht wie ich. Also Danke, Dan."



.@SterlingKBrown thanks @NBCThisIsUs creator Dan Fogelman: "You wrote a role for a black man. That can only be played by a black man. I'm being seen for who I am." https://t.co/AevCojIid8 #GoldenGlobes pic.twitter.com/rbXY1z8Nnl — Hollywood Reporter (@THR) 8. Januar 2018

Gegenüber dem US-Magazin "ABC News" sagte Sterling nach der Verleihung, dass er stolz sei, als erster schwarzer Schauspieler die Auszeichnung zu erhalten. Auch wenn ihm diese besondere Rolle noch fremd zu sein scheint: "Endlich mal der Erste von etwas zu sein, ist tatsächlich sehr interessant. Ich habe mich nie als Wegbereiter empfunden." Dabei hat der Schauspieler aus St. Louis erst im vergangenen Jahr als erster schwarzer Darsteller nach 19 Jahren einen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie erhalten - es könnte also an der Zeit sein, sich an die Vorreiterrolle zu gewöhnen.