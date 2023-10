In dem Katastrophenfilm spielen Julia Roberts und Ethan Hawke ein Ehepaar, das plötzlich ums Überleben kämpft. Ein ehemaliger US-Präsident ist als Produzent mit an Bord.

Für den Katastrophen-Thriller "Leave the World Behind" konnte Netflix eine Star-Besetzung um die Oscar-Preisträger Julia Roberts (55, "Erin Brockovich") und Mahershala Ali (49, "Moonlight") gewinnen. Der Streamingdienst stellte den ersten Trailer für das Endzeitdrama ins Netz. Roberts und Ethan Hawke (52, "Before Midnight") spielen ein Ehepaar, das mit seinen Kindern ein Wochenende in einem abgeschiedenen Ferienhaus verbringt. Plötzlich stehen Nachts der angebliche Besitzer (Ali) und dessen Tochter vor der Tür, die vor einer mysteriösen Bedrohung aus der Stadt geflohen sind.

Während die Welt mehr und mehr ins Chaos stürzt, kämpfen die Fremden gemeinsam ums Überleben. Cyberattacken, ein abgestürztes Flugzeug und eine mysteriöse rote Wolke werden in dem Trailer kurz angerissen. Doch die eigentliche Spannung wird dadurch erzeugt, wie die Betroffenen auf die Gefahr reagieren.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman (dt. Titel "Inmitten der Nacht") von Rumaan Alam. Drehbuch und Regie hat Sam Esmail übernommen, der durch die Thriller-Serie "Mr. Robot" bekannt wurde. Als ausführende Produzenten sind Michelle und Barack Obama mit ihrer Produktionsfirma Higher Ground an Bord. Netflix hat den Film für Anfang Dezember angekündigt.