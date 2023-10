Taylor Swift bei der Weltpremiere ihres Films "Taylor Swift: The Eras Tour" in Los Angeles

von Jochen Siemens Taylor Swifts Konzertfilm "The Eras Tour" schafft die Illusion, die Sängerin wäre persönlich in jedem Kinosaal. Großartige Show, 41 Songs – doch der Film ist zu lang.

Eben gerade noch in Daniel Kehlmanns wunderbaren Buch "Lichtspiel" diesen schönen Satz aus den Kindertagen des Kinos gelesen. Der spätere Regisseur G.W.Pabst steht da zum ersten Mal in einem Filmstudio, "aber die Großaufnahmen hatten Pabst verblüfft: Man sah Gesichter aus einer Nähe, die zunächst absurd erschien. Nur Menschen, die man küsste, sah man sonst so nah." Eine Stunde später, den Satz noch im Kopf, sitzt man im Kino und vor einem das Gesicht von Taylor Swift in richtiger Großaufnahme, so dicht und so nah vor einem wie man sonst eigentlich nur Gesichter kennt, die man, wie Kehlmann sagt.