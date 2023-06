Sängerin Taylor Swift ist eine unter Hunderten von Künstlern, die eingeladen wurden, der Oscar-Academy beizutreten.

Sängerin Taylor Swift, Schauspielerin Keke Palmer und Oscarpreisträger Ke Huy Quan gehören zu den Hunderten von Künstlerinnen und Künstlern, die gerade besondere Post erhalten haben. US-Medienberichten zufolge hat sie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) eingeladen, Mitglied zu werden. Die Organisation vergibt die Oscars.

Fast 400 neue Mitglieder sollen es werden

Wie CNN unter Berufung auf eine Mitteilung der Academy berichtet, hat diese 398 Personen eingeladen, "die sich durch ihre Beiträge zum Film ausgezeichnet haben". Zu der Gruppe zählen dem Bericht zufolge auch Austin Butler (31), Bill Hader (45), Nicholas Hoult (33), Stephanie Hsu (32), Vicky Krieps (39), Paul Mescal (27), Selma Blair (51) und Lashana Lynch (35).

Taylor Swift feierte ihr Regiedebüt

Popstar Taylor Swift sorgte bei den diesjährigen Oscars für Aufsehen. Ihr Regiedebüt "All Too Well: The Short Film" wurde in der Kategorie "Bester Kurzfilm" eingereicht. Ihr für den Film "Der Gesang der Flusskrebse" geschriebener Song "Carolina" schaffte es auf die Shortlist für eine Nominierung in der Kategorie "Bester Originalsong". Die Künstlerin erhielt am Ende in keiner der beiden Kategorien eine Oscarnominierung.

Über 9000 Künstler in der Academy

Wenn alle 398 nun Eingeladenen das Angebot für den Beitritt zur Academy annehmen, beträgt die Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder der Organisation 9.375.

"Die Academy ist stolz, diese Künstler und Fachleute in unserer Vereinigung willkommen zu heißen", sagten der CEO der Organisation, Bill Kramer, und ihre Präsidentin, Janet Yang, laut Medienberichten in einer Erklärung. "Sie repräsentieren außergewöhnliches globales Talent in allen Filmdisziplinen und haben einen entscheidenden Einfluss auf die Künste und Wissenschaften des Films sowie auf Filmfans auf der ganzen Welt ausgeübt."