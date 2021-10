Sehen Sie im Video: Was macht Kult-Schauspieler Terence Hill eigentlich heute?

















Terence Hill gehört zu den Stars, die es nicht lassen können, doch jetzt mit 82 ist Schluss. Der Schauspieler geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Bekannt war der gebürtige Venezianer vor allem für seine Haudrauf-Rollen an der Seite von Bud Spencer.

Vom Italowestern über Piratenkracher bis zum Polizeiklamauk – keiner konnte so humorvoll Backpfeifen verteilen wie Spencer und Hill. Auch in dem Western „Die rechte und die linke Hand des Teufels" ging es nicht um die Handlung.

Witz und Prügelszenen am besten in Kombination, das war das Erfolgsrezept des Prügelduos.

Auch Ordenstracht hielt die Haudegen nicht davon ab ihrer Bestimmung zu folgen. Wie hier in „Vier Fäuste für ein Halleluja"

Die Priesterkluft zog er zuletzt 20 Jahre nicht aus, in 248 Folgen spielte Hill den Priester „Don Matteo".

Die RAI-1-Serie ist seit 2000 ein Publikumserfolg in Italien. Darin mimte er einen Priester mit Herz, der regelmäßig in Kriminalfälle verstrickt wird.

Jetzt im Alter von 82 wolle sich Mario Girotti, so sein bürgerlicher Name mehr der Familie widmen.

Mehr