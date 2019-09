Was hat der taiwanisch-amerikanische Filmemacher Ang Lee nicht bereits alles an Auszeichnungen gewonnen. Darunter die zwei Regie-Oscars für die Filme «Brokeback Mountain» (2005) und «Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger» (2012).

Man darf also stets gespannt sein, wenn Lee, mittlerweile 64 Jahre alt, sich mal wieder mit einem Kinowerk präsentiert - diesmal mit Hollywoodstar Will Smith («Men in Black») in einer Doppelrolle. Es geht um einen Auftragskiller namens Henry Brogan. Dieser wird selbst zum Gejagten, als sich ein junger Agent an seine Fersen heftet. Es handelt sich dabei um einen Klon Brogans. Will Smith war erst unlängst zu sehen im ziemlich erfolgreichen «Aladdin».

Gemini Man, China/USA 2019, 117 Min., FSK o.A., von Ang Lee, mit Will Smith, Clive Owen, Benedict Wong