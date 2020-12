Sehen Sie im Video: Tom Cruise platzt bei "Mission Impossible"-Dreh der Kragen.









"Wir schaffen tausende Jobs, ihr Wichser! Ich will das nie wieder sehen! Niemals! Und wenn ihr das nicht macht, seid ihr gefeuert! Und wenn ich das erneut sehe, seid ihr verdammt nochmal weg!"





Diese Audioaufnahme verbreitet sich derzeit rasant in den sozialen Netzwerken.





Hollywood-Star Tom Cruise platzt am Set des neuen "Mission Impossible"-Films der Kragen.





Der Grund sind Crewmitglieder, die sich nicht an Corona-Abstandsregeln gehalten haben sollen.





Entschuldigungen will der wütende Schauspieler offensichtlich nicht hören.





"Das war's. Keine Entschuldigungen. Das könnt ihr den Leuten sagen, die ihre verdammten Häuser verlieren, weil unsere Industrie stillgelegt ist! Das bringt ihnen kein Essen auf den Tisch oder bezahlt ihre College-Ausbildung!"





Die Dreharbeiten während der Coronavirus-Pandemie stellen die Filmcrew um Cruise vor besondere Herausforderungen.





Drehtermine in Italien mussten im Frühjahr 2020 aufgrund der ernsten Situation im Land verschoben werden.





Bei Dreharbeiten in Norwegen isoliert sich das Filmteam komplett von der Öffentlichkeit. Sogar ein Kreuzfahrtschiff wird gemietet und dient den Filmschaffenden als improvisiertes Hotel.





Im Oktober 2020 kommt es zu weiteren Verzögerungen, weil Crewmitglieder positiv auf Covid-19 getestet werden.





Tom Cruise oder Regisseur Christopher McQuarrie haben sich bisher nicht zu den Aufnahmen geäußert.





Die Tirade des Schauspielers zeigt, wie ernst er die die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen am Set nimmt.

