Mit "Jumanji: Willkommen im Dschungel" startet am 21. Dezember 2017 das Remake von "Jumanji" von 1995 mit Robin Williams. Im neuen Kino-Film entdecken vier Teenager eine alte Spielekonsole mit einem Computerspiel, von dem sie noch nie gehört haben. Sie geraten in Gestalt ihrer gewählten Avatare in die Welt von "Jumanji: Willkommen im Dschungel". Um aus der Computerspiel-Welt wieder in die Realität zurückzukehren, müssen sie das Abenteuer ihres Lebens bestehen.

Die Hauptrollen in diesem Actionabenteuer spielen Dwayne Johnson ("Baywatch", "Central Intelligence"), Jack Black ("Gänsehaut", "King Kong"), Kevin Hart ("Ride Along: Next Level Miami", "Central Intelligence"), Karen Gillan ("Guardians of the Galaxy", "The Big Short"), Nick Jonas ("Nachts im Museum 2", "Careful What You Wish For") und Bobby Cannavale ("Ant-Man", "Der Kaufhaus Cop"). Regie führte bei "Jumanji: Willkommen im Dschungel" Jake Kasdan ("Bad Teacher", "Sex Tape").