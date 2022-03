Der Schauspieler Pasha Lee hatte sich nach dem russischen Angriff den ukrainischen Streitkräften angeschlossen. Jetzt kam er bei einem Bombardement in Irpin ums Leben.

Der ukrainische Schauspieler und Synchronsprecher Pasha Lee ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 33 Jahren bei einem russischen Bombenangriff auf die Stadt Irpin in der Nähe von Kiew. Das bestätigte Sergiy Tomilenko, der Präsident des ukrainischen Journalistenverbands, auf Twitter. Auch das internationale Film-Festival in Odessa vermeldete seinen Tod.

Vom ersten Tag des Krieges an habe Lee als Soldat für die Ukraine gekämpft, schrieb Tomilenko. In Friedenszeiten sei er ein unterhaltsamer Fernsehmoderator und -schauspieler gewesen: "Ich möchte seiner Familie und Liebsten mein aufrichtiges Beileid aussprechen." Lee hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seine Tätigkeit als Schauspieler unterbrochen und sich freiwillig gemeldet, um sein Land zu verteidigen. Auf seinem Instagram-Kanal hatte er sich zuletzt in Armee-Kleidung gezeigt.

Schauspieler stirbt im Ukraine-Krieg – Irpin unter Beschuss

"Das hier wird für die kommenden 48 Stunden die letzte Gelegenheit sein, sich hinzusetzen. Wir stehen unter Beschuss", hatte Lee vor zwei Tagen gepostet. Die Stadt Irpin, nur etwa 30 Kilometer von Kiew entfernt, wird seit Tagen von den russischen Streitkräften massiv bombardiert. Die Bewohner suchen verzweifelt nach Wegen, sich in Sicherheit zu bringen. Russische Truppen versuchen, die volle Kontrolle über Irpin und die nahe gelegene Stadt Butscha zu erlangen.

Selbst in den sogenannten "humanitären Korridoren", über die Zivilisten die Städte verlassen können sollen, schießen russische Truppen auf Flüchtende. Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums sind in der Nähe von Irpin bei einem Versuch zur Einrichtung eines "grünen Korridors" acht Zivilisten getötet worden. Der Bürgermeister von Butscha, Anatolij Fedortschuk, sei verletzt worden.

Pasha Lee war in der Ukraine durch seine Auftritte in verschiedenen Fernsehserien und Kinofilmen sowie als Synchronsprecher von Hollywood-Produktionen bekannt. Unter anderem lieh er Figuren in "Der Hobbit" und "König der Löwen" seine Stimme.

Quellen: Pasha Lee auf Instagram / Sergiy Tomilenko auf Twitter / Odesa International Film Festival auf Facebook