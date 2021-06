Lisa Banes stirbt nach Verkehrsunfall in New York

US-Schauspielerin Lisa Banes stirbt nach Verkehrsunfall in New York

Die US-Schauspielerin Lisa Banes ist im Alter von 65 Jahren in New York gestorben - rund zehn Tage, nachdem sie bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht angefahren worden war.

Die US-Schauspielerin Lisa Banes ist im Alter von 65 Jahren in New York gestorben - rund zehn Tage, nachdem sie bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht angefahren worden war.

Die Schauspielerin, die unter anderem 2014 eine Rolle in dem Film «Gone Girl - Das perfekte Opfer» hatte, sei in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, berichteten zahlreiche US-Medien am Dienstag unter Berufung auf ihren Manager.

«Wir sind sehr traurig über den tragischen und sinnlosen Tod von Lisa», wurde Manager David Williams zitiert. Die 1955 im US-Bundesstaat Ohio geborene Schauspielerin war durch zahlreiche Rollen in Filmen, TV-Serien und am New Yorker Broadway bekannt. Bei dem Unfall Anfang Juni war Banes auf einer Straße auf der Upper West Side in Manhattan von einer Art Motorrad oder Motorroller angefahren worden. Der Fahrer flüchtete und konnte nicht identifiziert werden.