Sehen Sie im Video: Ryan Reynolds verzweifelt an "Deadpool 3" – doch drei Worten von Hugh Jackman retten den Film.













Für "Deadpool 3" macht Ryan Reynolds das Unmögliche möglich - Hugh Jackman wird wieder in die Rolle des Wolverine schlüpfen und in dem Film mit dabei sein. Und das obwohl eine Rückkehr von Wolverine durch seinen Filmtod eigentlich als ausgeschlossen galt.

Die Rückkehr hat Reynolds in einem lustigen Twitter Video bekannt gegeben. In dem Video berichtet der Deadpool-Star wie schwierig es gewesen ist, am 3. Teil zu arbeiten - und das auf humorvolle Weise. Dann kommt das, was bei vielen Fans für Begeisterung sorgt.

Hugh Jackman läuft im Hintergrund vorbei.

Das Video geht zur Zeit viral und sorgt bei vielen Fans für Begeisterung. Über 1 Million Mal wurde Reynolds lustige Ankündigung auf Twitter bereits geliked.

