2000 waren Erkan und Stefan auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Mit dem Kinofilm "Erkan und Stefan" feierte das Komikerduo auch an den Kinokassen Erfolge. Eine steile Karriere, denn das Duo hatte erst drei Jahre zuvor erstmals ein Live-Publikum mit seinen ersten Bühnenauftritten begeistert. 2002 und 2005 folgten zwei weitere Filme mit dem Duo: "Erkan und Stefan … Gegen die Mächte der Finsternis" und "Der Tod kommt krass". Doch mit diesen Fortsetzungen konnten sie nicht mehr an den Erfolg ihres Filmdebüts anknüpfen.

Erkan und Stefan heißen mit bürgerlichem Namen John Friedmann und Florian Simbeck.

Sie selber behaupten sie haben in den 2000ern die Sprache einer ganzen Generation geprägt.

"Ey, krass" ist das Markenzeichen des Duos. Ein künstlicher türkischer Akzent vermischt mit dem bairischen Dialekt des Münchner Nordens und englischer Slangsprache verhalf den Komikern zu vielen Lachern. Über ein Jahrzehnt machte das Duo Pause, doch 2019 kehrten sie mit einem neuen Kabarett-Programm auf die Kleinkunstbühnen zurück.

