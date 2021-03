Sehen Sie im Video: "Scream"-Star Neve Campbell – was macht die Schauspielerin heute?









Mit der Hauptrolle in "Scream – Schrei!" wird Neve Campbell 1996 zum Star.





Auf den Horror-Kultfilm folgen Auftritte in zahlreichen Kinohits.





Bekannte Beispiele: der Erotik-Thriller "Wild Things", das Drama "Studio 54" oder der Kinderfilm "Der König der Löwen 2".





In drei weiteren Filmen der "Scream"-Reihe übernimmt Campbell erneut die Hauptrolle.





Ab dem Jahr 2000 wird es ruhiger um die Schauspielerin. Sie übernimmt vermehrt Rollen in Independent-Filmen.





Es folgen zahlreiche Auftritte in TV-Serien.





Von 2016 bis 2017 tritt Campbell als LeAnn Harvey in 25 Folgen der Erfolgsserie "House of Cards" auf.





Auf Instagram gewährt die Kanadierin ihren Fans in unregelmäßigen Abständen Einblicke in ihr Privatleben.





Für 2022 ist eine weitere Fortsetzung der "Scream"-Reihe geplant.





Offenbar hat Campbell auch Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch noch nicht genug von ihrer Paraderolle.

Mehr