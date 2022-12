von Oliver Creutz und Bernd Teichmann Klassiker wie "Der kleine Lord" oder "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" kennen die meisten. Aber "Bad Santa"? Oder "Spuren im Sand". Hier unsere Auswahl der besten Weihnachtsfilme. Garantiert subjektiv und diskussionswürdig.

"Ist das Leben nicht schön?“

Sorry, das war jetzt erwartbar, aber Frank Capras Märchen vom lebensmüden Sparkassenbeamten (James Stewart), den ein Engel wieder in die Spur bringt, ist auch nach über 70 Jahren noch magisch. Fun Fact: am Drehbuch des Wohlfühl-Klassikers arbeitete auch die geniale Berufs-Sarkastin Dorothy Parker mit.

"Stirb langsam“

Die ewige Frage, ob "Stirb langsam“ nun verdammt nochmal ein Weihnachtsfilm ist oder nicht, beantworten wir so: "Ho ho ho, now I have a machine gun.“ Und es ist der Heilige Abend, an dem John McClane aka Bruce Willis eine Terroristentruppe pulverisiert und dabei ein Hochhaus gleich mit. Am Ende singt Vaughn Monroe "Let it Snow“. Noch Fragen?