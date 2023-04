von Katharina Brenner-Meyer Die Filme von Wes Anderson leben von Detailverliebtheit, Symmetrien und Nostalgie. Auf Tiktok machen Videos die Runde, die Menschen in ihrem Alltag zeigen – der wie ein Film von Wes Anderson aussieht.

Die Sets von Wes Anderson erinnern an Puppenhäuser, vieles ist in Pastelltönen gehalten. Telefonapparate mit Wählscheiben und handgeschriebene Briefe gehören zur Standardausstattung. Die Figuren des Drehbuchautors, Regisseurs und Produzenten sind seltsam sympathisch, sie schleppen lang schwelende Konflikte mit sich rum, viele von ihnen sind verschlossen, eigenbrötlerisch, andere exzentrisch und selbstverliebt.

Meist geht es um Familienkonflikte. Und obwohl einiges an Tragik in diesen Filmen steckt, sind sie auch immer unterhaltsam. Tragikomisch.

Der Cast vereint ganz große Namen und es sind immer wieder dieselben Schauspielerinnen und Schauspieler, die Anderson vor der Kamera vereint: Bill Murray, Angelica Houston, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien Brody.

Auf Tiktok haben sie Wes Anderson für sich entdeckt

Diese Filme, die von einer guten Portion Nostalgie leben und der Sehnsucht nach Welten, die es nie gab, erobern jetzt die zeitgeistigste aller Plattformen: Tiktok. Wo die Inhalte kurz und schnell sind und allein die Voraussetzung von moderner Technologie ja irgendwie im Gegensatz zu Wes Anderson und seiner Ästhetik steht. Doch Drolligkeit und Detailverliebtheit treffen dort einen Nerv. Und so teilen Leute Videos von sich, die sie beim Zugfahren oder Mittagessen oder in ihrer Werkstatt zeigen und die Szenen eines Wes-Anderson-Films sein könnten. Mit einer Schrift, die in die Szene einführt, mit symmetrischen Anordnungen, einem coolmelancholischen Blick der Gefilmten und einiger Nahaufnahmen.

"You better not act like you're in a Wes Anderson film during lunch", heißt es etwa in einem dieser Videos, die einen Mann zeigen, der mit einer Frau Mittagessen geht. Sätze dieser Art gehen auch anderen Videos voraus, eine scherzhafte Drohung, sich jetzt bei einer ganz alltäglichen Situation bitte nicht wie in einem Wes Anderson anzustellen.

In diesen Videos steckt eine gute Portion Selbstironie. Da wird das eigene Leben stilisiert und damit wohl auch nicht ganz so ernst genommen. Es dürften auch junge Menschen darunter sein, die Wes Anderson gerade für sich entdecken. Und seine Ästhetik feiern.

Dem Trend ebenfalls gefolgt ist der britische Comedian und Schauspieler Michael Barrymore, der seinen Samstagmorgen in London gekonnt in Wes-Anderson-Manier in Szene gesetzt hat: vom Spiegelei über den Waschsalon bis zum Griff ins Müsliregal des Supermarkts.

Der "accidentally Wes Anderson"-Trend verbreitet sich nun also auf Tiktok, neu ist er jedoch nicht. Der gleichnamige Instagram-Account mit 1,7 Millionen Followern sammelt seit Jahren Fotos von Orten weltweit, die auch Kulissen aus einem Wes-Anderson-Film sein könnten.

Neuer Wes-Anderson-Film soll dieses Jahr kommen

Dieses Jahr soll ein neuer in die Kinos kommen, "Asteroid City". Im Trailer sind zu sehen, klar, wie könnte es anders sein: viel Pastell, viel Symmetrie, Puppenhauskulissen, Jason Schwartzman und Willem Dafoe.

