Sehen Sie im Video: Winnie Puuh und Ferkel als Serienmörder – Horrorfilm macht Disney-Lieblinge zu Killern.









Winnie Pooh ist der allseits beliebte, knuffige Bär, der durch zahllose "Walt Disney"-Filme international berühmt wurde. Zwischen 1961 und 2021 lagen die Rechte an der Comic-Figur bei dem Studio mit der Maus im Logo. Über ein halbes Jahrhundert hielt Disney die Figur in seiner ursprünglichen, kindgerechten Welt mit seinen Freunden am Leben. Doch seit 2022 ist das Urheberrecht an Pooh und einigen seiner Freunde abgelaufen. Jetzt kann jeder die Figur nutzen und mit ihr anstellen, was er will. Regisseur Rhys Frake-Waterfield hat jetzt „Winnie the Pooh: Blood and Honey" gedreht und hat die ersten offiziellen Bilder des Horrorfilms mit Winnie Pooh veröffentlicht. Der erste Eindruck. Es handelt sich um eine äußerst gruselige Version des Kinderklassikers. Doch die Produzenten haben Angst vor einer Klage von Disney: „Wegen der ganzen Presse und so, fangen wir einfach an, den Schnitt zu beschleunigen und ihn so schnell wie möglich durch die Postproduktion zu bringen", sagte Waterfield in einem Interview mit Variety. „Aber wir müssen auch sicherstellen, dass er immer noch gut ist. Das wird eine hohe Priorität haben." Eins ist bereits bekannt: Pooh und Schweinchen werden die Hauptbösewichte des Films sein.

