Mehr Muskeln als Thor: Der Schauspieler Chris Hemsworth (36) sieht bei dem Film über den bekannten WWE-Wrestler Hulk Hogan (66) viel Arbeit auf sich zukommen.

Die Vorbereitung auf die Rolle werde «wahnsinnig körperlich sein. Ich werde mehr Masse zulegen müssen als je zuvor, sogar mehr als ich für Thor zugelegt habe», sagte Hemsworth dem britischen Filmmagazin «Total Film».

«Ich werde auch tief in den Kaninchenbau der Wrestling-Welt eintauchen müssen, worauf ich mich wirklich sehr freue», sagte Hemsworth und fügte hinzu, er müsse auch die Haare blond färben und einen Schnurrbart haben, der zum ikonischen Aussehen des Wrestlers passe.

Terrence Bollea wurde in den 1980er Jahren unter dem Namen Hulk Hogan in den USA als Wrestler bekannt. Seitdem hat er mehrere Titel gewonnen und kleinere Rollen in Filmproduktionen gespielt. Er ist Teil der WWE (World Wrestlers Entertainment) Hall of Fame.