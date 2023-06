Das 40. Münchner Filmfest hat begonnen. Bis zum 1. Juli findet sich die Crème de la Crème der deutschen Filmbranche zusammen, um bei diversen Events die Film-Highlights des Jahres zu feiern. Zur Eröffnung am vergangenen Freitag zeigten sich bereits zahlreiche bekannte Gesichter wie Veronica Ferres mit Tochter Lilly Krug oder Iris Berben, die auf dem diesjährigen Filmfest zusammen mit Kostja Ullmann ihren neuen Netflix-Science-Fiction-Thriller "Paradise" vorstellt, sowie jede Menge weitere Stars wie Moderator Wayne Carpendale oder Unternehmerin Judith Williams.

Drei Sektionen strukturieren Preisvergabe

In diesem Jahr wurde der US-amerikanische Spielfilm "The Persian Version" von Regisseur Maryam Keshavarz zum Eröffnungsfilm auserkoren, in dem es um die Tochter eines in die USA ausgewanderten iranischen Paares geht, die sich in ihrem Alltag mit Vorurteilen und Klischees auf humorvolle Weise auseinandersetzen muss. Kern des Festivals sind zudem drei Sektionen, die zur Auswahl stehen und in denen jeweils 12 Filme gegeneinander antreten: "CineMasters", in der internationale Filme um den Titel des international besten Films kämpfen, "CineVision" als Preis für Newcomer in der Branche sowie "CineRebels" für eher unkonventionelle und nischige Produktionen.

Verteilt auf neun Kinos in der ganzen Stadt zeigt das Filmfest die Produktionshits des Jahres nicht nur für Filmbeteiligte, sondern auch für Filmfans. Zahlreiche Veranstaltungen, Panel Talks und Aktionsstände – in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt auf KI – runden das Filmhighlight ab.

Filmfest München: 147 Filme werden vorgestellt

Nicht nur bei der Eröffnungszeremonie und den zahlreichen Red Carpets der Filmpremieren – 147 Filme aus 61 Ländern werden in diesem Jahr aufgeführt, bei 43 davon handelt es sich um Weltpremieren – heißt es "sehen und gesehen werden". Auch auf den Partys und Feierlichkeiten rund um das Filmfest lassen sich die Stars und Sternchen blicken. Die besten Red-Carpet- und After-Show-Party-Looks des diesjährigen Filmfests sehen Sie in der Galerie oben.