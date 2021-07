Die Filmfestspiele von Venedig finden in diesem Jahr vom 1. bis 11. September statt. Nun ist bekannt, welche Filme gezeigt werden.

Bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig (1. bis 11. September) werden auch in diesem Jahr wieder starbesetzte Filme gezeigt. Auf der offiziellen Webseite wurde nun das Line-up bekannt gegeben. Darunter sind das Sci-Fi-Epos "Dune" von Denis Villeneuve (53), der Streifen "Spencer" über Lady Diana (1961-1997) mit Kristen Stewart (31) in der Hauptrolle sowie das Drama "Madres paralelas" von Regisseur Pedro Almodóvar (71) mit Penélope Cruz (47). Der letztgenannte Film sowie "Spencer" gehen auch ins Rennen um den Goldenen Löwen. "Dune" wird seine Weltpremiere auf dem Filmfestival feiern.

Weitere - außerhalb des Wettbewerbs - gezeigte Filme, die ebenfalls ihre Weltpremiere feiern, sind "Halloween Kills" von David Gordon Green (46), der zwölfte Teil der "Halloween"-Horror-Reihe, das Historienepos "The Last Duel" mit Adam Driver (37), Matt Damon (50) und Jodie Comer (28) sowie der Horror-Thriller "Last Night in Soho" von Edgar Wright (47).

Große Stars in Venedig erwartet

21 Filme gehen in das Rennen um den Goldenen Löwen: Neben "Madres paralelas" und "Spencer" finden sich auch "The Power of the Dog" mit Kirsten Dunst (39) und Benedict Cumberbatch (45), "Mona Lisa and the Blood Moon" mit Kate Hudson (42) und "The Lost Daughter" mit Oscarpreisträgerin Olivia Colman (47) im Wettbewerb. Am Lido wird also die Crème de la Crème der Stars erwartet.