The Wonderful Story of Henry Sugar (dt. "Ich sehe was, was du nicht siehst")

Erst vor wenigen Monaten ließ sich Star-Regisseur Wes Anderson in Cannes für seinen Streifen "Asteroid City" feiern, in dem der "Grand Budapest Hotel"-Macher eine Wüstenstadt in den 1950er-Jahren inszeniert. Auch in seinem neuen Kurzfilm "The Wonderful Story of Henry Sugar" reist er in vergangene Zeiten. Der nur 37 Minuten lange Abenteuerfilm – Andersons bislang kürzestes Projekt – basiert auf dem gleichnamigen Kurzgeschichtenband von Roald Dahl aus dem Jahr 1977. Welche Kurzgeschichten der Regisseur in seinen Film integrierte, ist bislang noch unbekannt. Es heißt jedoch, er habe drei verschiedene Stories miteinander kombiniert und erzähle die Geschichte eines Mannes, der von seinem eigenen Reichtum desillusioniert wird. Typisch für Anderson weißt der Film eine starreiche Besetzung auf, darunter "Lion"-Star Dev Patel, "Gahndi"-Darsteller Ben Kingsley, "Schindlers Liste"-Schauspieler Ralph Fiennes und Comedian Richard Ayoade. Benedict Cumberbatch übernimmt die Hauptrolle.







