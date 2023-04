"The Marvelous Mrs. Maisel" geht bei Amazon Prime Video zu Ende. Hier gibt es fünf spannende Fakten zur beliebten Comedy-Serie.

Am 14. April kehrt die beliebte Comedy-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" mit der fünften und leider auch finalen Staffel zu Amazon Prime Video zurück. Die Show mit Hauptdarstellerin Rachel Brosnahan (32) als angehende Stand-up-Komikerin Midge Maisel ist bislang mit ganzen 20 Emmy-Awards ausgezeichnet worden, darunter im Jahr 2018 als "Beste Comedy-Serie".

Zum Start der finalen "The Marvelous Mrs. Maisel"-Staffel hier fünf spannende Fakten zur Amazon-Serie, die selbst einige langjährige Fans nicht kennen dürften.

Die Hauptfigur Midge Maisel basiert auf einer realen Person

Hinter "The Marvelous Mrs. Maisel" steckt Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino (57), die zuvor bereits die Kultserie "Gilmore Girls" (2000-2007, 2016) kreiert hatte. Als Vorbild für Sherman-Palladinos neue Hauptfigur Midge Maisel in "The Marvelous Mrs. Maisel" diente ihr eigener Vater Don Sherman (1932-2012), der in den 1950er Jahren in New York City als Komiker aktiv war.

Durch Don Shermans Lebens- und Berufserfahrungen lernte die Serienschöpferin "die Hochs und Tiefs eines arbeitenden Komikers" kennen, wie ihr Ehemann und Co-Showrunner Daniel Palladino (63) gegenüber "Women's Health" verriet. Ehefrau Amy Sherman-Palladino fügte hinzu: "Don Sherman war ein 1,88 Meter großer, kahlköpfiger Jude aus der Bronx, und jetzt ist er Rachel Brosnahan".

Hauptdarstellerin Alex Borstein hatte sich vor "The Marvelous Mrs. Maisel" gerade von der Schauspielerei verabschiedet

In "The Marvelous Mrs. Maisel" verkörpert die Komikerin und Schauspielerin Alex Borstein (52) mit Susie Myerson die Managerin und auf viele Arten auch beste Freundin von Hauptfigur Midge Maisel. Bereits zwei Mal erhielt Borstein für ihr Spiel in der Amazon-Serie einen Emmy-Award als "Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie".

Doch vor dem Beginn der Produktion von "The Marvelous Mrs. Maisel" hatte Borstein der Schauspielerei gerade den Rücken zugekehrt, und war nach Europa umgezogen, als Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino sie wegen einer Rolle in ihrer neuen Show kontaktierte.

"Ein Teil von mir wollte nicht einmal das Drehbuch lesen, denn ich wusste, wenn ich es lese, würde ich es machen wollen", verriet Borstein, die auch bereits in sieben "Gilmore Girls"-Episoden zu sehen war, der US-Webseite "Vulture". "Ich las das Drehbuch und liebte es natürlich. Dann schrieb ich Amy: 'Verdammt, was mache ich jetzt?'. Ich konnte unmöglich dazu Nein sagen, denn ich wusste nicht, ob sich irgendetwas Vergleichbares jemals wieder ereignen würde", so Borstein.

Toxische Online-Trolle griffen die Figur Midge Maisel an

Midge Maisel hat in "The Marvelous Mrs. Maisel" zwei kleine Kinder mit den Namen Ethan und Esther, die jedoch im Verlauf der Serie immer seltener zu sehen sind, während die Stand-up-Karriere der Hauptfigur an Fahrt aufnimmt. Für dieses vermeintliche Im-Stich-Lassen ihrer Kinder zugunsten ihres Berufes wurde die Hauptfigur der Amazon-Serie online kritisiert.

Hauptdarstellerin Rachel Brosnahan empfindet dieses sogenannte "Mom-Shaming" jedoch als "problematisch", wie sie selbst gegenüber "Parade" erklärte. Die Schauspielerin wies darauf hin, dass "ehrgeizige Männer, die auch Väter sind" sich nicht solcherlei Kritik ausgesetzt sehen würden.

Den Comedian Lenny Bruce gab es wirklich

Luke Kirby (44) spielt in "The Marvelous Mrs. Maisel" den bereits etablierten Stand-up-Komiker Lenny Bruce (1925-1966), der für Hauptfigur Midge Maisel im Serienverlauf zu einem Mentor, Förderer und Love Interest wird.

Bei Lenny Bruce handelt es sich nicht um eine Erfindung der Serienmacher der Amazon-Show. Der reale Bruce gilt auch heute noch als einer der einflussreichsten Stand-up-Komiker aller Zeiten - und verstarb viel zu jung auf tragische Art im Alter von nur 40 Jahren.

Kitty Bruce (67), die Tochter von Lenny Bruce, hat sich als großer Fan der Amazon-Serie zu erkennen gegeben. "Es ist offensichtlich, dass [Darsteller] Luke [Kirby] seine Rolle sehr ernst genommen hat. Er hat sehr hart gearbeitet, um die Nuancen und das komödiantische Timing von Lenny Bruce einzufangen", verriet sie gegenüber der "New York Post".

Darum trägt Midge Maisel oft die Farbe Pink

Als Zuschauerinnen und Zuschauer von "The Marvelous Mrs. Maisel" die Hauptfigur Midge Maisel zum ersten Mal zu Gesicht bekommen, trägt sie die Farbe Pink. Gegenüber "Parade" verriet Kostümbildnerin Donna Zakowska (69): "Das erste Kostüm, das ich für die Serie designte, war der pinke Mantel von Midge aus dem Piloten. Es wurde zu ihrer charakteristischen Farbe, denn für mich verweist es auf die rosafarbene Brille, durch die Midge die Welt sieht".

Wenn Midge Maisel in der Amazon-Show jedoch die Stand-up-Bühne betritt, trägt sie stets ein schwarzes oder dunkles Kleid sowie leuchtend roten Lippenstift. Laut Maskenbildnerin Patricia Regan würde letzteres Midge Maisel als "eine starke Frau, die zu einer Komikerin wird" symbolisieren.