Er wurde 82 Jahre alt – nun ist Kult-Komiker Fips Asmussen gestorben. Er erlag nach Angaben seiner Lebensgefährtin einer Krebserkrankung.

Fips Asmussen ist tot. Der Kult-Komiker starb im Alter von 82 Jahren in seinem Wohnort Querfurt in Sachsen-Anhalt. Das bestätigte seine Lebenspartnerin den Nachrichtenagenturen DPA und AFP. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Tod Asmussens in einem Krankenhaus am vergangenen Sonntag berichtet. Dem Blatt zufolge erlag der gebürtige Hamburger einer Krebserkrankung. Drei Tage zuvor sei er in die Klinik eingeliefert worden.

Fips Asmussen hatte Tournee geplant

Asmussen, mit bürgerlichem Namen Rainer Pries, war jahrzehntelang als Alleinunterhalter auf deutschen Bühnen unterwegs und erlangte bei seinem Publikum als klassischer "Witzeerzähler" Kult-Status. In seinen in hoher Schlagzahl vorgetragenen Pointen bediente er häufig auch frauen-, schwulen- oder ausländerfeindliche Ressentiments. Asmussen veröffentlichte Dutzende Schallplatten und CDs von seinen Auftritten. Allein 7,5 Millionen Tonträger wurden verkauft. Eine weitere Tournee unter dem Titel "Schluss mit lustig! Die große Abschiedsshow" war ab dem Herbst geplant. Markenzeichen des Komikers waren sein Lockenkopf und sein norddeutscher Dialekt.

In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Menschen traurig über die Nachricht vom Tod Asmussens, berichteten von Erinnerungen an dessen Auftritte. Schnell äußerte sich zum Beispiel TV-Comedian Oliver Kalkofe, der das Humor-Urgestein immer wieder parodierte. "Traurige Nachricht", schrieb Kalkofe bei Twitter.

Quellen: "Bild"-Zeitung, Nachrichtenagenturen DPA und AFP