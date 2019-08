Ich suche einen Filmtitel

Ich hoffe es gibt den einen oder anderen Cineasten der meine Frage lesen wird. Ich suche den Titel eines Filmes mit folgendem Inhalt. In einer fiktiven Stadt, welche immer in düsteren Bildern gezeigt wird, sucht ein Polizist den Täter eines Verbrechens. Dabei kommt er langsam dem versteckten Geheimnis dieser Stadt auf die Spur. Nachts wenn die Bevölkerung schläft werden ganze Viertel und Straßenzüge dieser Stadt transformiert und dadurch komplett verändert. Auch die dort lebenden Menschen werden dann von menschähnlichen Wesen, die im Verborgenen leben, abgeholt und mittels einer Injektion mit einer neuen Identität ausgestattet. Es gibt dann noch nebenbei einer Liebesbeziehung, welche allerdings durch eine Identitätsveränderung der Frau beendet wird. Es ist schon länger her, dass ich den Film gesehen habe, deshalb kann ich mich nicht mehr so genau an den Inhalt erinnern. Weiß jemand zufällig, wie der Film heißt?