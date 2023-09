Jason von Juterczenka mit seinem Vater Mirco vor dem Millerntor-Stadion in Hamburg: Jedes Wochenende sehen sie sich ein Fußballspiel an

von Amelie Graen Jason sucht mit seinem Vater nach einem Lieblingsverein. Dafür will er sich Spiele von allen 56 Bundesliga-Vereinen ansehen. Was die Suche erschwert: Der Junge ist Autist. Jetzt kommt seine Geschichte ins Kino.

Jason verschränkt die Arme und vergräbt die Hände unter den Achseln. Er blickt auf den Boden, die dunklen Haare fallen ihm ins Gesicht. Er möchte nicht die Hand zur Begrüßung geben. Unangekündigte Berührungen von Fremden mag er nicht. Jason ist Autist. Im Alter von vier Jahren erhielt der heute 18-Jährige die Diagnose. Asperger-Autisten wie ihm fällt sozialer Kontakt schwerer. Es gelingt ihnen nicht, sich in andere Menschen einzufühlen, viele halten am liebsten an strengen Regeln und an Gewohnheiten fest.

Die Störung ist genetisch bedingt und nicht heilbar. Aber Betroffene können lernen, gut damit zu leben. Wenn man sie lässt und unterstützt. So wie Jasons Vater Mirco seinen Sohn.

Viele kennen Jason und Mirco von Juterczenka mittlerweile unter einem anderen Namen: "Die Wochenendrebellen". So nennen sich die beiden, seit sie jedes Wochenende damit beschäftigt sind, einen Lieblingsfußballverein für Jason zu finden. Zwölf Jahre schon, unterbrochen nur von Corona, sind sie fast jede Woche in einem anderen Stadion. Mehr als 140 Spiele haben sie schon gesehen, rund 400.000 Kilometer mit der Bahn zurückgelegt.

Über ihre Geschichte schrieben sie erst einen Blog, dann ein Buch, jetzt hat sie Marc Rothemund fürs Kino adaptiert mit Florian David Fitz als Mirco und Cecilio Andresen als Jason.