Erstmals seit rund zehn Jahren gehen die Mitglieder der legendären Band Fleetwood Mac ("Rumours") wieder auf Europa-Tournee. Für deutsche Fans der Gruppe wird dies eine im wahrsten Sinne des Wortes einmalige Gelegenheit sein, denn nur die Bewohner Berlins kommen in diesen exklusiven Genuss. Anhänger aus anderen deutschen Großstädten gucken demnach entweder in die Röhre, oder sollten besser zeitnah den Trip in die Landeshauptstadt planen.

Am 6. Juni werden Fleetwood Mac in der Berliner Waldbühne auftreten, der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am 26. Oktober. Viele andere Gelegenheiten, die Band in Europa bestaunen zu können, wird es generell nicht geben. Neben Berlin sind nur noch Konzerte in Dublin und London eingeplant.

Definitiv fehlen wird Lindsey Buckingham (69) bei der Tour. Der Ex-Gitarrist befindet sich wegen seines Rauswurfs aktuell in einem erbitterten Rechtsstreit mit seinen einstigen Weggefährten. Ihm sei durch den Zwangs-Ausstieg ein geschätzter finanzieller Schaden in zweistelligem Millionenbereich entstanden.