Bestsellerautorin und Influencerin Florence Given: "Viele Frauen trauen sich nicht, sich zu trennen"

von Amelie Graen Florence Given ist Beststellerautorin, Künstlerin und Influencerin. Im Interview erzählt die 24-Jährige, warum sie lange kein Selbstbewusstsein hatte und zu viel Wert auf die Meinung von Männern legte – und wie sie das änderte.

Täglich erhält Florence Given auf Instagram unzählige Nachrichten. Junge Frauen und Mädchen fragen sie vor allem nach Beziehungstipps. Mittlerweile hat die 24-Jährige 582.000 Follower. 2017 wurde sie mit feministischen Illustrationen bekannt. Ihr erstes Buch "Women don't owe you pretty", auf Deutsch "Frauen schulden dir gar nichts", wurde für viele Teenager zu einer Art feministischer Bibel. Jetzt ist ihr zweites Buch "Girlcrush" in Deutschland erschienen. Es ist die Geschichte über eine junge Frau, die Social-Media-süchtig wird und ihre Bisexualität auslebt.