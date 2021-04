Die Machart der ZDF-Serie "Das Traumschiff" kam bei den Zuschauern zuletzt weniger gut an. Florian Silbereisen hat sich jetzt dazu geäußert.

Trotz hoher Einschaltquoten am Ostersonntag (6,25 Millionen Zuschauer) hagelt es für "Das Traumschiff" im Netz Kritik. Fans bemängelten jüngst vor allem die Machart der ZDF-Kultserie. Das ging auch an Schlagerstar Florian Silbereisen (39, "Das Album"), der seit 2019 die Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns Max Parger innehat, nicht vorbei. Er könne die Meinungen der Zuschauer aber zum Teil nachvollziehen. "Ja, natürlich sind die Drehbücher völlig gaga", sagt er im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Auch er wünsche sich künftig "überraschendere und witzigere Geschichten", sei aber dennoch optimistisch. "Aber ein bisschen gaga kann ja auch lustig sein. Wartet mal ab, mit ein bisschen Humor werden die irgendwann in den nächsten Folgen hoffentlich richtig kultig werden", hofft Silbereisen. "Immerhin wird über 'Das Traumschiff' inzwischen intensiv im Netz und in den Medien diskutiert - das ist für eine 40 Jahre alte Serie ja nicht selbstverständlich." Der 39-Jährige wolle in jedem Fall dranbleiben.