Entertainer Florian Silbereisen (38) lädt am heutigen Samstagabend zur Open-Air-Live-Show "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" (25. Juli, 20:15 Uhr, das Erste) in den Kitzbüheler Alpen in Österreich. Was die Zuschauer auf dem Berg zwischen Kitzbühel und Kirchberg in Tirol erwartet, ist noch eine Überraschung. Einige prominente Gäste sind aber schon vor Ort - und einer davon hätte fast "oben ohne" auftreten müssen.

Die prominenten Gäste

Erwartet werden zahlreiche Stars der Szene, unter anderem Roland Kaiser (68), Thomas Anders (57), DJ Ötzi (47) oder auch Matthias Reim (62) und Sarah Lombardi (27). Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (33) und ihr Mann, Musiker Lucas Cordalis (52), sind ebenfalls eingeladen. Und wie ihren Instagram-Accounts zu entnehmen ist, ist die auf der spanischen Insel Mallorca lebende Familie samt Töchterchen Sophia (4) bereits seit einer Woche in dem Alpenidyll.

Muss Daniela Katzenberger "oben ohne" auftreten?

Im Gegensatz zum Gastgeber, der bei der Fahrt in der Gondel zum Arbeitsplatz am Berg sogar musiziert, kann es die Katze so gar nicht genießen. "Das wackelt ganz schön, wie ein Kuhschwanz ey", so ihr Kommentar in einer Story am Freitag. Und weiter: "Das nächste Mal trinke ich ein Schnäpsle, wenn wir da hinfahren. Das mach ich nicht nochmal nüchtern", sagt sie. Als die Reality-TV-Stars oben angekommen sind, gibt sie allerdings auch zu: "So jetzt finde ich es schon schön, jetzt wo ich hier stehe."

Doch die Freude währte nicht lange, denn Katzenberger hatte vor lauter Aufregung ihre Extensions in einer kleinen rosa Tasche in der Gondel vergessen. Ihre Befürchtung - "sonst muss ich am Samstag oben ohne auftreten" - wird aber nicht wahr, zwei Clips später überreicht Lucas ihr erleichtert das Täschchen. Apropos Rosa: Die Katze wird Dirndl tragen, so viel sei schon mal verraten, denn immerhin eine rosa Bordüre davon zeigte sie vorab.

Was in den Storys von Daniela Katzenberg und Lucas Cordalis ebenfalls schon zu sehen ist, ist ein kleiner Blick in Richtung Bühne: Hinter den Bäumen leuchten vielen bunte Lichter...

DJ Ötzi zeigt einen Blick hinter die Kulissen

Während bei Katzenberger und Cordalis der Ort des Geschehens nur weit entfernt zu erahnen ist, gewährt DJ Ötzi immerhin einen Blick "hinter die Kulissen". Auf einem Foto, das er auf Instagram gepostet hat, ist er vor einem prächtigen Haus zu sehen. Er wird von einem Kameramann gefilmt, Fans klatschen. Weitere Posts zeigen ihn bei Film- und Fotoausnahmen am See. "Was denkt ihr, welche 2 Songs ich für euch bei dieser wunderschönen Kulisse singen werde?", fragt er seine Follower.

Sarah Lombardi genießt die Sonne

Sängerin Sarah Lombardi hat ebenfalls schon vor dem Alpenpanorama posiert und das Ergebnis auf Instagram gepostet. In einem knappen Zweiteiler sitzt sie vor einer Hütte auf einer Bank. Ihr etwas kryptischer Kommentar dazu: "I notice you." (Dt. "Ich bemerke dich.") Auch sie hat ihren kleinen Sohn Alessio Lombardi (5) dabei. In einer Story schaukeln sie gemeinsam, in einer anderen kuscheln sie vor dem Zubettgehen...

Strenge Auflagen für das Publikum

Die ausverkaufte Live-Show "Schlager, Stars & Sterne" findet trotz anhaltender Corona-Pandemie mit Publikum statt - allerdings unter strengen Auflagen. Das bestätigte Das Erste auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bereits vor einer Woche. Selbstverständlich würden dabei alle Corona-Abstandsregeln eingehalten, teilte die zuständige Programmdirektion mit.

Laut österreichischem Portal "ticketorganizer.at" gelten diese Auflagen: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vom Parkplatz bis zum zugewiesenen Sitzplatz ist vorgeschrieben. Auch beim Gang zu den Toiletten und den Verpflegungsständen ist die Maske Pflicht. Nur während der Show auf den Plätzen kann der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. Die Besucher müssen die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachten und einen Mindestabstand zu anderen Gästen von einem Meter zwingend einhalten. Sämtliche unnötigen Kontakte sind zudem zu vermeiden.