Schlager-Sause hoch oben in den Kitzbüheler Alpen: Showmaster Florian Silbereisen (38) lädt zur großen Open-Air-Eurovisionsshow "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich"! Das Event findet am 25. Juli statt und wird live auf ARD und ORF übertragen.

Und diese Gäste sind dabei

Unter dem Motto "Am See, auf dem See und im See" begrüßt Silbereisen eine Reihe prominenter Musiker und Gäste. Mit dabei sind unter anderem Roland Kaiser (68), Matthias Reim (62), DJ Ötzi (49) oder Sarah Lombardi (27). Auch Daniela Katzenberger (33) und ihr Ehemann Lucas Cordalis (52) sind mit von der Partie.

Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit Thomas Anders (57). Der Sänger hat gemeinsam mit Silbereisen die Platte "Das Album" aufgenommen. Bei der Silbereisen-Show "Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen" im Juni performten die beiden ihren Song "Versuch's nochmal mit mir" auf der Bühne.