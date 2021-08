Florian Silbereisen feierte seinen 40. Geburtstag mit einer großen Show. Lange hatten Fans auf einen Auftritt von Helene Fischer gehofft.

Florian Silbereisen hatte am 4. August seinen 40. Geburtstag. Am Samstagabend (14.8., 20:15 Uhr, das Erste) feierte der Moderator und Sänger seinen Ehrentag in Gelsenkirchen mit einer Live-TV-Show. Neben seinem Geburtstag stand auch sein 30-jähriges Bühnenjubiläum an. Auf der Gästeliste für "Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag" waren unter anderem Stars wie Andrea Berg, Andy Borg, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Ross Antony und Jürgen Drews.

Die Fans hatten aber auch auf einen besonderen Überraschungsgast gehofft: Silbereisens ehemalige Freundin, Superstar Helene Fischer (37,"Atemlos durch die Nacht"). Die beiden waren von 2008 bis 2018 ein Paar. Anfang August veröffentlichte Fischer zusammen mit Latino-Star Luis Fonsi (43, "Despacito") den neuen Song "Vamos A Marte".

"Keine Helene zur Überraschung"

Allerdings warteten die Zuschauer vergebens auf einen Auftritt von Fischer. "Hoffe ja auf Helene, aber ich glaube, Andrea Berg wird 'das Highlight' der Show sein und als letztes auftreten", schrieb eine Twitter-Userin und lag damit richtig. Auch in anderen Kommentaren in den sozialen Medien kam die Enttäuschung durch: "Ich hab extra einen ganzen Abend die #Schlagerstrandparty geschaut und habe Helene nicht bekommen. Wann hat sie dann ihr Showcomeback? Erst bei der #HeleneFischerShow?", fragte ein anderer Nutzer. "Keine Helene zur Überraschung", hieß es am Ende also.

Silbereisen selbst freute sich dennoch über eine gelungene Show. In einer Instagram-Story dankte er anschließend allen, die gratuliert haben: "Es war eine große Freude, wieder mit Publikum live auf Sendung zu gehen. Es war eine tolle Party."