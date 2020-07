Entertainer Florian Silbereisen (38, "Das Traumschiff") probt bereits fleißig für die Open-Air-Live-Show "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" (20:15 Uhr, das Erste) am Samstag (25. Juli) in den Kitzbüheler Alpen in Österreich. Zu seinem Arbeitsplatz fährt er mit der Gondel, wie sein neuester Instagram-Post zeigt. "Auf dem Weg zur Arbeit - wunderbar!", so sein schriftlicher Kommentar zum geposteten Videoclip.

Im lässigen Freizeitlook mit T-Shirt, Sonnenbrille, Cappy und Akkordeon stimmt er sich während der Fahrt schon mal musikalisch auf das Kommende ein. Nach einigen zünftigen Klängen blickt er sich im kurzen Clip um und freut sich: "Jawohl, jetzt geht's zur Arbeit hier in die wunderschönen Alpen der Kitzbüheler Berg." Die Location für die Live-Show befindet sich in Tirol, "zwischen Kitzbühel und Kirchberg in Tirol", wie er weiter erzählt. Und "ich fahr jetzt zum ersten Mal hoch zur Arbeit und spiel a bissl...", so Silbereisen.

Strenge Auflagen für das Publikum

Die große, inzwischen ausverkaufte Live-Show "Schlager, Stars & Sterne" findet trotz anhaltender Corona-Pandemie mit Publikum statt - allerdings unter strengen Auflagen. Das bestätigte Das Erste auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news vor einer Woche. Selbstverständlich würden dabei alle Corona-Abstandsregeln eingehalten, teilte die zuständige Programmdirektion mit.

Laut österreichischem Portal "ticketorganizer.at" gelten diese Auflagen: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vom Parkplatz bis zum zugewiesenen Sitzplatz ist vorgeschrieben. Auch beim Gang zu den Toiletten und den Verpflegungsständen ist die Maske Pflicht. Nur während der Show auf den Plätzen könne man den Mund-Nasen-Schutz ablegen. Weiterhin müssen die Besucher die Ausschilderungen zu den Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachten und einen Mindestabstand zu anderen Gästen von einem Meter zwingend einhalten. Sämtliche unnötigen Kontakte sind zudem zu vermeiden.

Die ersten Gäste trudeln ein

Das Motto der Schlager-Sause lautet "Am See, auf dem See und im See". Erwartet werden zahlreiche Stars der Szene, unter anderem Roland Kaiser (68), Thomas Anders (57), DJ Ötzi (47) oder auch Matthias Reim (62) und Sarah Lombardi (27). Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (33) und ihr Mann Lucas Cordalis (52) werden als Gäste ebenfalls vor Ort sein.

Letztere leben zwar auf der spanischen Insel Mallorca, scheinen aber schon in den Bergen zu sein. Dann Cordalis postete soeben ein Foto von sich neben einem Hirsch im Wildpark Aurach, Tirol, auf Instagram.