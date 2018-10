Zwischen dem 10. und 14. Oktober findet die Frankfurter Buchmesse 2018 statt. Gastland ist in diesem Jahr Georgien. Mit dabei sind wieder Star-Autoren und Prominente, die ihre Bücher präsentieren...

Die Star-Autoren

In Frankfurt zu Gast ist in diesem Jahr unter anderem der chinesische Science-Fiction Autor Liu Cixin (55). Bekannt ist er vor allem für seine "Trisolaris"-Trilogie. Zu Lius Lesern zählen Persönlichkeiten wie Ex-Präsident Barack Obama (57) und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (34). Kein Wunder also, dass selbst Amazon großes Interesse an dem Schriftsteller zeigt. Wie die "Financial Times" berichtet, plane der Versandhaus-Riese für angeblich eine Milliarde Dollar (rund 862 Millionen Euro) die Verfilmungsrechte für die Trilogie zu kaufen.

Jonas Jonasson (57), der gerade mit "Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten" die Fortsetzung seines Bestsellers über Allan Karlsson veröffentlicht hat, ist ebenfalls dabei. Zudem haben unter anderem Jussi Adler-Olsen (68, "Miese kleine Morde"), Sebastian Fitzek (46, "Der Insasse"), Wolf Haas (57, "Junger Mann"), Hakan Nesser (68, "Intrigo"), Frank Schätzing (61, "Die Tyrannei des Schmetterlings") oder Juli Zeh (44, "Neujahr") ihr Erscheinen angekündigt.

Die Promis

Otto Waalkes (70), der im Mai sein Werk "Kleinhirn an alle: Die große Ottobiografie" herausgebracht hat, gibt sich ebenfalls auf der Buchmesse die Ehre. Schauspieler Christian Berkel (60, "Der Apfelbaum") ist anwesend, genau wie Moderatorin Michelle Hunziker (41, "Ein scheinbar perfektes Leben") und Influencer Riccardo Simonetti (25, "Mein Recht zu funkeln"). " Tatort"-Star Miroslav Nemec (64) legt mit "Kroatisches Roulette" jetzt seinen zweiten Kriminalroman vor und wird das Buch im Rahmen der Buchmesse vorstellen. Star-Koch Tim Mälzer (47, "Neue Heimat") und Eckart von Hirschhausen (51, "Die bessere Hälfte") sowie Armin Mueller-Stahl (87, "Der wien Vogel fliegen kann") sollen auch vor Ort sein.