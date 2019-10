Tele 5-Senderchef Kai Blasberg verkündete die frohe Botschaft zuerst im hauseigenen Podcast "Zwei Herren mit Hund": Der Sender zeigt ab 18. Oktober mit "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" erstmalig die Serie im deutschen Free-TV, die in jüngster Vergangenheit von US-Kritikern hochgelobt und mit einer Fülle an Preisen ausgezeichnet wurde.

Margaret Atwoods Bestseller-Roman diente Drehbuchautor Bruce Miller als Vorlage für drei Staffeln, die bisher bei dem Streaming-Dienst MagentaTV zu sehen waren. Tele 5 hat sich für den exklusiven Start von Staffel 1 im Free-TV ein besonderes Serienevent einfallen lassen: Mit Beginn der ersten Folge am 18. Oktober um 22:00 Uhr werden an fünf aufeinanderfolgenden Abenden jeweils zwei 60-minütige Episoden ausgestrahlt.

Unterdrückung der Frauen als elementares Problem

Der packende Plot der Dystopie spielt im amerikanischen Ort Gilead, dessen totalitäre Gesellschaft sich komplett vom Rest der USA abgespaltet hat. Verantwortlich für diese düstere Zukunftsvision sind Umwelt- und atomare Katastrophen und daraus resultierende Unfruchtbarkeit der meisten Frauen. An der Macht in dieser Gesellschaft ist ein fundamentalistisches Regime, das Frauen als Besitz des Staates ansieht. Eine der wenigen fruchtbaren Mägde ist Desfred (Elisabeth Moss, 37), die im Hause des Kommandanten Fred Waterford (Joseph Fiennes, 49) lebt und dort gezwungen wird, einen Nachkommen für Waterford zu zeugen. Desfred muss in dieser furchterregenden Gesellschaft die richtigen Entscheidungen treffen, um ihr Leben nicht zu gefährden.

Der Cast in der von MGM Television produzierten Serie ist preisgekrönt und lässt bei den einzelnen Darstellern auf vielfältige unterschiedliche Rollenerfahrungen blicken. Nicht nur Elisabeth Moss ("Mad Men") wurde mit einem Emmy als beste Hauptdarstellerin für "The Handmaid's Tale" ausgezeichnet. Auch Ann Dowd (63, "The Leftovers") als beste Nebendarstellerin sowie Alexis Bledel (38, "Gilmore Girls") als beste Gastrolle gewannen Preise. Das Feld bereichern ebenso Joseph Fiennes (49, "Shakespeare in Love"), Samira Wiley (32) und Madeline Brewer (27) (beide "Orange is the New Black"), Max Minghella (34, "The Darkest Hour"), Yvonne Strahovski (37, "Dexter") und O-T Fagbenle (38, "The Five").

Auch Staffel 2 läuft bei Tele 5

"The Handmaid's Tale" wird nach Ausstrahlung im TV für sieben Tage in der Tele 5-Mediathek und über die App abrufbar sein. Mit diesen Funktionen kann man sich schon mal an Tele 5 als Stammsender der Serie im Free-TV gewöhnen, denn auch Staffel 2 wird im nächsten Jahr dort zu sehen sein.