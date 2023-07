Es ist nicht bekannt, ob am vergangenen Mittwochnachmittag vor dem Southwark Crown Court in London das Telefon von Kevin Spacey klingelte. Kurz zuvor hatte sich Spacey noch im Gerichtsaal Tränen aus den Augen gewischt, als ihn an diesem Nachmittag eine 14-köpfige Jury nach über zwölf Stunden Beratung von allen Punkten der Anklage auf sexuelle Belästigung in drei Fällen und nicht einvernehmlichen Sex in einem Fall freigesprochen hatte. Der Angeklagte Spacey, der an dem Tag auch noch seinen 64. Geburtstag hatte, stand bei der Verkündung dann in genau demselben Glaskasten, in dem im April 2022 auch Boris Becker sein Urteil hörte. Nur konnte der Schauspieler den Kasten nach rechts in die Freiheit verlassen, Becker dagegen damals nach links ins Gefängnis.