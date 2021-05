Das mit Spannung erwartete Special "Friends: The Reunion" wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Sky zu sehen sein.

"Friends"-Fans aufgepasst! Das von vielen sehnlichst erwartete Special "Friends: The Reunion" ist noch im Mai in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv auf Sky zu sehen - ab 27. Mai in der Originalfassung auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie am 29. Mai um 20.15 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Sky One. Das gab der Sender am Samstag bekannt.

In "Friends: The Reunion" kehren Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matthew Perry (51), David Schwimmer (54) und Matt LeBlanc (53) an den Originalschauplatz der kultigen Komödie auf dem Gelände der Warner Bros. Studios in Burbank zurück.

Viele Gastauftritte von kultigen Ex-Freundinnen wie Janice Litman-Goralnik (Maggie Wheeler) und Ex-Freunden Dr. Richard Burke (Tom Selleck) der Hauptfiguren sind ebenfalls angekündigt. Weitere prominente Gäste sind unter anderem David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling und Reese Witherspoon. In den USA wird die Reunion am 27. Mai auf HBO Max ihre Premiere feiern.