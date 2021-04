Sie wurde an Originalschauplätzen gedreht

Friends-Reunion Sie wurde an Originalschauplätzen gedreht

Die lange herbeigesehnte "Friends"-Reunion ist im Kasten. Gefilmt wurde sie offenbar an Originalschauplätzen aus der Kult-Sitcom.

Die mit Spannung erwartete Reunion der Darsteller aus der Kult-Sitcom "Friends" ist seit Kurzem abgedreht. Dem Klatsch-Portal "TMZ" zufolge trafen die sechs Originaldarsteller Jennifer Aniston (52, "The Morning Show"), David Schwimmer (54), Courteney Cox (56), Matt LeBlanc (53), Lisa Kudrow (57) und Matthew Perry (51) an ganz besonderen Orten aufeinander - etwa vor dem Springbrunnen aus dem ikonischen Vorspann und auf der alten Serienbühne.

Quellen aus Produktionskreisen sollen demnach verraten haben, dass das Special des Streamingdienstes HBO Max innerhalb von drei Tagen auf dem Gelände der Warner-Brothers-Studios gefilmt wurde - mit Live-Publikum. Allerdings soll es sich dabei um engagierte Komparsinnen und Komparsen gehandelt haben, die im Vorfeld negativ auf das Coronavirus getestet wurden.

Ein Foto, das "TMZ" ergattern konnte, zeigt Aufbauten rund um den berühmten Springbrunnen, der im "Friends"-Vorspann zu sehen ist. Außerdem soll die Wiedervereinigung zum Teil auf der gleichen Bühne inszeniert worden sein, auf der über Jahre Szenen der Sitcom gedreht wurden.

"Friends"-Darsteller und Serienerfinder erinnern sich zurück

In der besonderen Reunion-Folge wird sich der "Friends"-Originalcast zusammen mit den Show-Erfindern Marta Kauffman (64) und David Crane (63) an die beliebte Serie zurückerinnern und ihre Zeit am Set Revue passieren lassen. Eigentlich sollte die Wiedervereinigung bereits im März des vergangenen Jahres über die Bühne gehen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Dreharbeiten jedoch mehrfach verschoben werden.

Am vergangenen Sonntag (11. April) gaben die Macher offiziell auf Instagram bekannt, dass das Special im Kasten ist. Wann es zu sehen sein wird, steht allerdings noch nicht offiziell fest. Es wird aber für rund ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Datum - dem 27. Mai 2020 - erwartet.