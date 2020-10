Die sechs Folgen der ersten Staffel von "Fritzie - Der Himmel muss warten" sind nicht das Ende. Weitere Episoden werden produziert.

Die ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" erhält eine zweite Staffel. Wie "Bild am Sonntag" berichtet, beginnen die Dreharbeiten dafür im November. Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn (48) freue sich dem Blatt zufolge, dass "wir den Weg dieser widerspenstigen, kämpferischen Fritzie weitererzählen dürfen. Das ist mutig, sensationell und so wichtig. Denn jede achte Frau hier in Deutschland erkrankt an Brustkrebs."

In der Serie bekommt Lehrerin Fritzie Kühne die Diagnose Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Sie hinterfragt ihr bisheriges Leben, findet unkonventionelle Wege beim Umgang mit dieser Herausforderung und entdeckt eine ungeahnte Rebellin in sich. Die letzten beiden Episoden der sechsteiligen ersten Staffel laufen am kommenden Donnerstag, 15. Oktober, ab 20:15 Uhr im TV.