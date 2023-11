Sophia Thomalla hilft den Liebessuchenden bei "Are You The One?" dabei, ihr "Perfect Match" zu finden.

Fünfte Staffel "Are You The One?"

Fünfte Staffel "Are You The One?" Starttermin und Kandidaten stehen fest

Die fünfte Staffel von "Are You The One?" steht in den Startlöchern. RTL hat nun den Starttermin und die neuen Kandidaten vorgestellt.

Die Suche nach dem "Perfect Match" geht wieder los: Ab dem 16. November startet die nunmehr fünfte Staffel von "Are You The One?" mit insgesamt 20 Folgen. RTL+ zeigt dann jeweils donnerstags eine Doppelfolge, die einmal mehr von Sophia Thomalla (34) moderiert werden, wie der Sender RTL bekannt gibt.

Diese zwölf Frauen suchen ihr "Perfect Match"

Dieses Mal mit dabei sind demnach die Studentin Afra (26) aus Bochum, Personal Trainerin Edda (22) aus Berlin, Krankenschwester Jana (26) aus Dortmund, Verkäuferin Julia (23) aus der Nähe von Köln und die Flugbegleiterin Lina (28) aus Berlin.

Auch die Einzelhandelsverkäuferin Lisa-Marie (24) aus Iserlohn, Marketing-Managerin Maja (24) aus Berlin, Krankenschwester Melanie (23) aus Zürich, die Bankkauffrau Pia (24) aus Magdeburg, Friseurmeisterin Shelly (24) aus Rockstock, Visual-Merchandiserin Sina (26) aus Köln und Event- und Social-Media-Managerin Tais (21) aus Hannover gehen bei "Are You The One?" auf Match-Suche.

Neu in der fünften Staffel: Es wird erstmals zwei Nachrückerinnen geben, die erst im Laufe der Staffel auf die Gruppe stoßen.

Diese zehn Männer versuchen ihr Glück

Die Frauen treffen in Staffel fünf auf diese Männer: die beiden Studenten Eti (22) und Gerrit (24) aus Duisburg und Köln, Fußballer Kevin (20) aus Berlin, Kundenberater Martin (25) aus Augsburg, Elektriker Paddy (23) aus Stuttgart, Immobilienmakler Paul (21) aus Wuppertal und Automobilkaufmann Ryan (21) aus Landshut. Mit dabei sind außerdem Soldat Sandro (28) aus Heidelberg, Student Sidar (25) aus Krefeld und Tätowierer Wilson (24) aus Hamburg.

Das Konzept der Show: Alle Teilnehmenden müssen ihr "Perfect Match" finden, denn nur wenn in der letzten Matching Night alle Lichter leuchten, gewinnen die Kandidatinnen und Kandidaten am Ende gemeinsam die Geldsumme von 200.000 Euro.