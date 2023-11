"Stranger Things"-Fans fragen sich nach Ende des Hollywood-Doppelstreiks, wann es mit der Serie weitergeht. David Harbour schafft Klarheit.

Der Schauspieler David Harbour (48) hat angedeutet, dass der Drehbeginn für die letzte Staffel von "Stranger Things" unmittelbar bevorsteht. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, erklärte er bei einem Event in Los Angeles, dass die Produktion in "ein paar Tagen" wieder aufgenommen wird. Als er gefragt wurde, was er nach den Hollywood-Streiks als nächstes vorhabe, antwortete er: "Ich meine, wir müssen die letzte Staffel von 'Stranger Things' drehen, nicht wahr? Ich muss in ein paar Tagen da unten sein. Wir müssen loslegen - wir sind spät dran."

Der Drehstart des Netflix-Erfolgs wurde aufgrund des Doppelstreiks der Autoren- und Schauspielergewerkschaften zeitlich nach hinten geschoben. Auch die Autoren der Serie beteiligen sich an dem Streik, weshalb noch keine einzige Szene gedreht worden ist.

Die Autoren haben kürzlich jedoch einen kurzen Einblick in das Drehbuch gewährt. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichten sie die ersten Zeilen zu Staffel fünf. Der Beitrag hat für Diskussionen unter den Fans gesorgt. Er wurde bereits mehr als drei Millionen Mal aufgerufen sowie tausende Male geteilt, geliked und kommentiert.

Nur zwei Netflix-Serien sind erfolgreicher

Mit der fünften Staffel wird das Ende der Geschichte rund um die Jugend-Gruppe aus Indiana erzählt. David Harbour spielt in der Erfolgsserie den Polizeichef Jim Hopper. Die vierte Staffel der Produktion mit Noah Schnapp (19) und Millie Bobby Brown (19) liegt aktuell auf Platz zwei der erfolgreichsten, englischsprachigen Netflix-Serien. Angeführt wird die Liste von der ersten Staffel von "Wednesday". Beide können jedoch nicht an den Mega-Erfolg "Squid Game" anknüpfen. Die erste Staffel führt die nicht-englischsprachige Liste mit 265,2 Millionen Views an. "Wednesday bringt es auf 252,1 Millionen, die vierte "Stranger Things"-Staffel auf 140,7 Millionen.