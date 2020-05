Am gestrigen 14. Mai vor exakt fünf Jahren raste mit "Mad Max: Fury Road" ein brachiales Action-Feuerwerk in die deutschen Kinos, das bei den anschließenden Oscars mit sechs Auszeichnungen sogleich noch einmal der gesammelten Konkurrenz davondüste. Regisseur George Miller (75) hat anlässlich dieses runden Jubiläums in einem Interview mit der "New York Times" nun offiziell die Gerüchte bestätigt, dass es ein Prequel geben wird, welches sich mit der Vorgeschichte von Charlize Therons (44) Figur Furiosa beschäftigen wird.

Demnach hoffe der Filmemacher, dass er bald die Dreharbeiten zu seinem aktuellen Projekt, einem Drama mit Tilda Swinton (59) und Idris Elba (47) namens "Three Thousand Years of Longing", wieder aufnehmen könne. Wegen der Corona-Krise mussten die für Frühling geplanten Arbeiten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Danach, so Miller, stünde dann im besten Fall bereits der "Furiosa"-Dreh an.

Ohne Tom Hardy und Charlize Theron?

Die Figur der einarmigen Amazone Furiosa begeisterte dank Therons eindringlicher Darbietung ein breites Publikum. Nicht wenige bezeichneten sie als den heimlichen Star des Films und nicht etwa den titelgebenden Max, dargestellt von Charaktermime Tom Hardy (42). Beim geplanten Prequel werden die Zuschauer aber wohl auf beide Stars verzichten müssen.

Denn "Furiosa" soll laut Miller eine rund 20-jährige Version der toughen Kriegerin zeigen. "Für lange Zeit hatte ich gedacht, dass wir einfach eine Verjüngung am Computer bei Charlize vornehmen könnten", erläutert der "Mad Max"-Erfinder. "Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir damit auch nur annährend am Ziel sind." Dies habe ihm zuletzt noch einmal der Film "The Irishman" gezeigt, bei dem Robert De Niro künstlich verjüngt wurde und wegen des künstlichen Looks auch Kritik einstecken musste. Für Therons Figur müsse daher zwangsläufig eine jüngere Schauspielerin gefunden werden.

Mad Max alias Tom Hardy lernte Furiosa derweil erst in "Fury Road" kennen - in einem Prequel über sie könne er daher allein aus Logikgründen nicht mitwirken.