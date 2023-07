Am Donnerstag startet die Fußball-WM der Damen. Diese Köpfe begleiten die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen.

Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland startet am 20. Juli. Erstmals kämpfen 32 Teams in 64 Spielen um den Titel. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF stehen bereit, um umfassend von dem Turnier zu berichten. Das sind die wichtigsten Gesichter der TV-Berichterstattung.

ARD-Moderatoren und Experten

Im Ersten wird Moderator Claus Lufen (56) gemeinsam mit ARD-Expertin Nia Künzer (43) live aus dem Studio in Hamburg durch die WM führen. Claus Lufen präsentiert die Sendungen, während Nia Künzer, selbst ehemalige Fußballspielerin und Weltmeisterin, ihre Fachkenntnisse und Expertise einbringt. Es wird ihre letzte Tätigkeit als Fußball-Expertin in der ARD sein. Künzer hängt den Experten-Job nach der WM an den Nagel.

Die Spiele werden von den Kommentatoren Christina Graf (37), Bernd Schmelzer (57) und Stephanie Baczyk (36) begleitet. Graf und Schmelzer kommentieren die Spiele aus den Gastgeberländern Neuseeland und Australien, während Baczyk ihre Stimme aus Hamburg beisteuern wird.

Ein weiteres Highlight der ARD-Berichterstattung ist der offizielle WM-Song "Wir Ihr Alle Eins" von der Komikerin Carolin Kebekus (43), der den Soundtrack der WM-Sendungen im Ersten liefert und für die passende Stimmung sorgt.

ZDF-Moderatoren und Kommentatoren

Das ZDF wird ebenfalls Spiele der Frauen-WM übertragen. Moderator Sven Voss (47) moderiert die Übertragungen im Zweiten und analysiert gemeinsam mit wechselnden Gästen die Spiele. Die Spiele selbst werden von verschiedenen Kommentatoren begleitet, darunter Claudia Neumann (59), Norbert Galeske (62), Oliver Schmidt, Martin Schneider, Daniel Pinschower und Heiko Klasen (54).

Besondere Expertise bringen Giulia Gwinn (24) und Kathrin Lehmann (43) ein. Giulia Gwinn, als "beste junge Spielerin" bei der WM 2019 ausgezeichnet, wird den Zuschauern zusätzliche Perspektiven auf Spielerinnen und Teams bieten. Wegen einer Verletzung kann die Spielerin des FC Bayern nicht am Turnier teilnehmen. Sie wird bereits morgens im "ZDF-Moma" Einsichten und Analysen zur WM liefern. Kathrin Lehmann, erfolgreiche Fußball- und Eishockeyspielerin, wird ihre Kenntnisse des internationalen Fußballs als Expertin im WM-Studio einbringen.

Sowohl als Co-Kommentatorinnen wie auch als Field-Reporterinnen sind außerdem die beiden Ex-Nationalspielerinnen Tabea Kemme (31) und Josephine Henning (33) insgesamt sechsmal im Einsatz. Das Duo begleitete schon die EM 2022 mit einem Bus quer durch England und bereist dieses Jahr Australien und Neuseeland.

Zusätzliche Berichterstattung

Sowohl die ARD als auch das ZDF bieten ihren Zuschauern umfangreiche Online-Angebote, um die Frauen-WM zeitunabhängig zu verfolgen. In den Mediatheken beider Sender (ARD/ZDF) finden sich alle Spiele, Tore, Highlights und Berichte in voller Länge, Zusammenfassungen und weitere Formate.