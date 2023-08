Im Endspiel um die Fußball-WM der Frauen treffen mit Spanien und England zwei Debütanten aufeinander. Wie Fans live im Free-TV dabei sind.

Acht bis neun Favoriten auf den WM-Titel der Frauen machte Deutschlands Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) vor dem Turnier in Australien und Neuseeland aus. Während ihr DFB-Team erstmals in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft scheiterte, wurden die Spanierinnen und Engländerinnen ihrer Rolle als Geheimfavoriten gerecht. Am Sonntag treffen die beiden Nationen aufeinander, deren Damenteams noch nie in einem WM-Finale standen. So sehen Fans die Begegnung live im Free-TV.

Das Finale der Fußball-WM zwischen Spanien und England steigt am Sonntag ab spätem Vormittag im ZDF. Um 11:00 Uhr beginnt die einstündige Vorberichterstattung mit Moderator Sven Voss (47) und Expertin Kathrin Lehmann (43) aus dem Studio in Mainz. Hier können sich auch die Fans, die die WM weniger intensiv verfolgt haben auf den neuesten Stand bringen lassen. Alternativ bietet das ZDF im Netz einen Stream an, der für die gesamte Endspiel-Berichterstattung live ist.

Das Finale der Fußball-WM im Free-TV: Live im ZDF

Im anschließenden Finale ist ein Duell auf absoluter Augenhöhe zu erwarten, wenn ab 12:00 Uhr im Accor Stadium in Sidney der Ball rollt. Claudia Neumann (59) und Josephine Henning (33) kommentieren die Begegnung, die schon im letzten direkten Duell bei einem großen Turnier ein langer und zäher Fight war: England setzte sich im Viertelfinale der EM 2022 gegen Spanien erst in der Verlängerung mit 2:1 durch und holte später im Finale gegen Deutschland den Titel.

Spanien vs. England: Wer holt den WM-Titel als Erstes?

Weder Spaniens noch Englands Frauen standen zuvor in einem WM-Finale. Für die Engländerinnen ist es bereits die zehnte WM-Teilnahme und der Trend geht für die Lionesses in die richtige Richtung: Schon bei den letzten beiden Turnieren stand England unter den letzten vier Nationen, außerdem ist man amtierender Europameister. Nachdem die bisherigen WM-Halbfinals jeweils verloren gingen, schaltete man dieses Jahr die australischen Gastgeberinnen mit 3:1 aus.

Die Iberinnen wiederum nehmen erst an ihrer dritten WM teil. Nachdem sie 2015 die Gruppenphase nicht überstanden, folgte 2019 das knappe 1:2-Achtelfinal-Aus gegen die späteren Turniersiegerinnen aus den USA. 2023 stehen sie nach einem dramatischen 2:1-Halbfinal-Sieg gegen Schweden erstmals im Endspiel.

Wer die Oberhand behält, sehen Fans im ZDF ebenso wie die Pokalübergabe, Interviews und Reaktionen. Bis 15:00 Uhr sind Voss und Lehmann im Mainzer Studio mit der Nachberichterstattung auf Sendung.