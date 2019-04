Den Staffelauftakt von "Game of Thrones" sahen offiziell 17,4 Millionen Menschen. Das ist nicht nur für die Serie ein Rekord, sondern auch für den US-Sender HBO - nie zuvor hatten so viele Menschen gleichzeitig eine Folge "Game of Thrones" eingeschaltet. Doch innerhalb von 24 Stunden wurde die Folge mit dem Titel "Winterfell" weltweit auch 54 Millionen Mal raubkopiert. Das berichtet die US-amerikanische Seite "Business Insider" und beruft sich dabei auf Zahlen des digitalen Piraterie-Analyse-Unternehmens "Muso". Demnach sollen die meisten Raubkopien in China und Indien angefertigt worden sein.

Chinesische Fans verärgert über Zensur?

Schon die ersten sieben Staffeln machten demnach "Game of Thrones" zu der am meisten raubkopierten Fernsehserie. "Trotz erheblicher weltweiter Bemühungen zur Bekämpfung der Piraterie in den letzten paar Jahren zeigen diese Daten, dass die Verbraucher immer noch in nicht lizenzierte Quellen getrieben werden, um Inhalte zu finden", sagte "Muso"-Chef Andy Chatterley. "Die Rechteinhaber müssen verstehen, dass das Piraterie-Publikum einige ihrer größten Fans beinhaltet, was vor allem eine riesige kommerzielle Chance darstellt", führte er weiter aus.

Der Grund für die hohen Zahlen an Raubkopien vor allem in China könnte an einer Zensur gelegen haben: Sechs Minuten der Premiere der achten Staffel wurden in China herausgeschnitten. Das könnte einige Fans dazu veranlasst haben, nach Alternativen zu suchen. Es ist zudem möglich, dass die Zahl der Raubkopien im Lauf der achten Staffel noch weiter steigt. Zum Vergleich: Das Finale der siebten Staffel Ende August 2017 wurde innerhalb von 72 Stunden 120 Millionen Mal illegal gestreamt.

Hierzulande strahlt Sky die neuen Folgen aus. Immer Montagnacht ab 3 Uhr ist die aktuelle Episode sowohl auf Sky Atlantic HD zu sehen als auch gegen 4 Uhr über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar, wahlweise im Original oder auf Deutsch.