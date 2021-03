Nach dem weltweiten Erfolg von "Game of Thrones" soll das Universum von George R. R. Martin nun weiter wachsen. Angeblich sind drei neue Projekte geplant, die vor der Originalserie spielen.

Auch nach dem Ende von "Game of Thrones" reißen die Spekulation über mögliche Spin-Off-Serien des Fantasy-Abenteurs nicht ab. Angeblich soll HBO derzeit drei neue "Game of Thrones"-Prequels planen. Die Projekte sollen somit offenbar vor den Ereignissen der Originalserie spielen und die Geschichten von Figuren erzählen, die eine wichtige Rolle in der Welt von George R. R. Martins, 72, Romanen spielen. Martins Buch-Reihe "Das Lied von Eis und Feuer" gilt als Basis für die Serie "Game of Thrones".

HBO plant Serie über Lord Corlys Velaryon

Zwei der geplanten Prequels – mit den Arbeitstiteln "Flea Bottom" und "10.000 Ships" – sollen sich laut "Variety" momentan in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, über Autoren oder Showrunner ist noch nichts bekannt. Das dritte Projekt mit dem Titel "9 Voyages" wird demnach angeblich von Bruno Heller , 61, entwickelt. Die Serie soll sich um Lord Corlys Velaryon drehen, bekannt als "die Seeschlange", ein legendärer Abenteurer.

Laut "The Hollywood Reporter" wird Lord Corlys Velaryon auch in dem bereits angekündigten Prequel "House of the Dragon" auftauchen, dessen Produktion im April beginnen soll. Diese Serie spielt 300 Jahre vor dem Original. Das heißt, "9 Voyages" könnte ein Spin-off einer Prequel-Serie werden, die noch nicht gedreht wurde. Zuvor hatte es schon Berichte gegeben, dass HBO Max eine Animationsserie über Westeros entwickeln könnte und eine Serie über Martins Novellen "Tales of Dunk and Egg" in Betracht zieht.

