Die letzte Staffel von "Game of Thrones" wird laut HBO-Programmchef Casey Bloys in der ersten Hälfte des nächsten Jahres starten. Zudem verriet er "Deadline", dass das Prequel zu der Erfolgsserie sich nicht auf eine bestimmte Figur konzentriere, sondern eher auf eine Gruppe.

Die Drehbuchautorin des Prequels, Jane Goldman, hat demnach keinen männlichen oder weiblichen Hauptdarsteller angelegt, um den sich die Dinge kreisen: "Es gibt sehr starke weibliche Charaktere, aber es ist eine Gruppe, es gibt Männer und Frauen", sagte Bloys weiter. "Jane ist eine sehr gute Autorin, wir wollen sie nicht darauf beschränken, weibliche Hauptrollen zu schreiben." Es gebe in der Pilotfolge, die sie geschrieben habe, eine Menge sehr komplizierter Rollen, erklärt Bloys.

"Game of Thrones"-Prequel soll ab 2019 gedreht werden

Die neue Geschichte spiele 8.000 Jahre vor den Geschehnissen von " Game of Thrones" und werde "sich sehr anders anfühlen", da "es eine ganz andere Umgebung ist, eine ganz andere Zeit in Westeros", so Bloys. Aber auch wenn es anders ist, "es ist immer noch 'Game of Thrones'", betont er. Mit der Produktion soll es 2019 losgehen.

Bereits vor einigen Wochen hatte HBO verraten, auf was sich die Fans freuen dürfen: Die neue Serie "spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von 'Game of Thrones' und beschreibt den Abstieg der Welt vom goldenen Zeitalter der Helden in ihre dunkelste Stunde." Nur eines sei sicher, heißt es weiter: Von den entsetzlichen Geheimnissen der Westeros-Geschichte über den wahren Ursprung der weißen Wanderer bis zu den Starks: "Es ist nicht die Geschichte, die wir denken, zu kennen."