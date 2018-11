Tröpfchenweise kommen immer mehr Details zum Cast des "Game of Thrones"-Prequels heraus. Erst gestern wurde bekannt, dass Naomi Watts (50, "Mulholland Drive") eine wichtige Rolle im Pilotfilm zum geplanten Ableger der Hit-Serie übernehmen wird. Nun scheint mit Josh Whitehouse (28, "Poldark") auch die erste männliche Hauptrolle besetzt worden zu sein. Das berichtet unter anderem die US-Branchenseite "Entertainment Weekly".

Welche Rolle Whitehouse übernehmen wird, ist bisher unklar. Allerdings scheint der Titel "The Long Night" bereits festzustehen. Das hat Autor George R.R. Martin (70), der mit "Das Lied von Eis und Feuer" die Buchvorlagen für "Game of Thrones" lieferte, auf seiner Seite "georgerrmartin.com" verraten. Der Sender HBO hat dies aber noch nicht offiziell bestätigt.

Darum geht es in dem "Game of Thrones"-Prequel

Die neue Geschichte soll ebenfalls im Westeros-Universum spielen, jedoch mehrere tausend Jahre vor den Geschehnissen aus " Game of Thrones". Wie in der Original-Serie sollen dabei viele Schauplätze und Charaktere im Mittelpunkt der Handlung stehen. Zudem soll das von Martin bereits in seinem Buch "Das Lied von Eis und Feuer" erwähnte "Zeitalter der Helden" gezeigt werden, das sich laut des Romans 10.000 Jahre vor Jon Schnee und Co. zutrug.

Die neue Serie soll den Abstieg der Welt vom goldenen Zeitalter der Helden in ihre dunkelste Stunde beschreiben. Außerdem verriet Martin, dass einige andere Prequels in der Entwicklung seien. Die achte und finale Staffel von "Game of Thrones" wird 2019 ausgestrahlt.